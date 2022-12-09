Татарстанцы, ставшие Героями России в спецоперации: кто они?

Экипаж Героев России

Дамир Исламов – один из современных героев Татарстана, под командованием которого весной этого года танковый экипаж совершил подвиг.

Родился Дамир в 1996 году в Лениногорске. После окончании средней школы поступил в Казанское высшее танковое училище, которое успешно закончил в 2018 году.

Весной, 7 марта, под командованием старшего лейтенанта Дамира Исламова экипаж танка штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотого Луганской народной республики. Его танк смог уничтожил огневую точку, но загорелся от «коктейля Молотова» и покинул поле боя. Экипаж потушил машину и вновь ринулся в бой.

На поле битвы экипажу Дамира противостояли пять танков ВСУ. И четыре из них российским военным удалось уничтожить. Не справились только с одним, который и нанес удар по нашему танку. Его экипаж погиб.

Дамиру Исламову посмертно присвоили звание Героя российской Федерации. Вместе с Исламовым в танковом экипаже героически погиб еще один татарстанец Дамир Гилемханов. Он родился в Казани, отслужив в армии, выбрал для себя путь военного. Начало СВО он встретил в звании ейрейтора. Дамир Гилемханов был был механиком-водителем танка Т-72Б1 под командованием Дамира Исламова.

Он также был удостоен звезды Героя России. Сегодня муралы с изображением двух Героев России можно увидеть в Казани. Вместе с татарстанскими танкистами звезду Героя получил еще один член того героического экипажа – Иван Цевун, уроженец Приморского края.

«Это уникальный случай, когда целый экипаж – Дамир Исламов, Дамир Гилемханов и Иван Цевун, получил звания Героя Российской Федерации, – говорит танкист, подполковник в запасе Олег Калугиным. – Надо отметить, что и ситуация с последним боем этого экипажа тоже уникальная. По официальным данным, их танк вышел против пяти и подбил четыре вражеских машины. Я тут отмечу, что надо понимать, что это не основная функция танков – выходить на танковую дуэль. Но тут вот в условиях СВО она случилась. В нашей памяти эти ребята должны остаться живыми и примером доблести на долгие годы».

«Получил ранение, но поле боя не покинул»

Еще один современный герой Татарстана — Иван Додосов. Он родом из Пестречинского района РТ. Говорит, что военным стать в юности не мечтал – все получилось само собой. Герой из Пестрецов шутит, что выбрал профессию из-за красивой формы. В 2006 году он поступил в Казанское высшее танковое командное училище, сегодня Иван Додосов служит в звании майора.

С самого начала спецоперации в составе своего подразделения он участвовал в защите ЛДНР. Додосов обеспечил прорыв обороны противника на стратегически важном пункте — в городе Попасная, что позволило освободить часть территории ЛНР и помогло продвижению основных сил подразделений, участвующих в операции. Далее было обеспечено продвижение войск в город Лисичанск.

Указом Президента РФ Ивану Додосову присвоили звание Героя Российской Федерации.

«Ушел на службу по совету дяди»

Герой России Раиль Габдрахманов также выпускник Казанского танкового училища. Он родился в Алькеевском районе республики. Уйти на службу решил по совету своего дяди. Сейчас он – командир танкового взвода.

Но первую свою медаль получил в 2012 году за то, что участвовал в обезвреживании невзорвавшихся снарядов после взрыва военной базы в Ульяновске. А вторую «За укрепление военного содружества» он уже получил за подготовку иностранных команд танкового биатлона, которые приехали в Россию.

Габдрахманов участвовал в боевых действиях с первых дней специальной веоннеой операции, защищая ЛДНР. Под руководством татарстанца танковая рота наступала на один из населенных пунктов, который находился под контролем украинских националистов.

Капитан Габдрахманов с подразделением, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом три танка противника и до 15 украинских боевиков.

Прорыв позволил в короткие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться основным силам бригады. После того, как враги дождались подкрепления, они попытались вернуть потерянные позиции. Но и тут танковая рота Габдрахманова сдержала наступление, уничтожив два танка и более 20 боевиков.

«Получил ранения, но вернулся в зону боевых действий»

Рустам Сайфуллин – еще один Герой родом из села Вагай Тюменской области. После школы получил образование в Тюменском филиале Военно-инженерного университета.

Он вместе со своими 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии участвует в специальной военной операции с самого ее начала

2 марта подразделениям нужно было перейти реку Десну на севере Украины. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ Сайфуллин попал под минометный обстрел врага и получил ранения. После лечения он вернулся в зону СВО. Успешно выполняя боевые задачи, он вновь получил ранение.

Летом министр обороны Сергей Шойгу встретился с Сайфуллиным и вручил ему звезду Героя России прямо в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, где Рустам проходил лечение.

Выпускники Казанского Танкового училища

Надо сказать, что звание Героя России за время специальной военной операции на Украине присвоили одиннадцати выпускникам Казанского высшего танкового командного училища.

Среди них Дамир Шаймарданов, родом из Йошкар-Олы. Он погиб в апреле, когда его танковая рота выполняла боевую задачу возле села Долгенькое. Рота уничтожила три танка противника. Лейтенант Шаймарданов был ранен и контужен, однако, продолжал руководить своей ротой, обеспечив отступление на выгодные позиции другим подразделениям ,которые затем смогли отбросить противника. Лейтенанту было всего 23 года.



Из Казанского танкового училища выпустился и Герой России Руслан Курбанов, который продолжает участвовать в спецоперации. Он родом из Дагестана, училище закончил в 2020 году.

Руслан вместе со своими боевыми товарищами на СВО смог уничтожить десятки единиц техники противника и живую силу. Его танк был атакован украинскими боевиками, Курбанов получил ранение, но поле боя не покинул. Его экипаж обеспечил захват российскими подразделениями ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта.

За четыре дня боев танковый взвод Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, минометную батарею и более 200 врагов. При этом личный состав взвода не пострадал.

Среди Героев РФ и выпускник Казанского танкового училища майор Энвер Набиев. Он родом из Дагестана. Участвовал в спецоперации с первых дней. Благодаря ему, был обеспечен проход главных сил через город Бородянка.

Весной, 4 марта майор получил задачу организовать засаду диверсионным группам ВСУ. В тот момент российским бойцам удалось уничтожить 26 диверсантов.

Также он принял участие в штурме запасного районного командного пункта украинских войск, в результате которого 60 противников сдались в плен. В настоящее время майор проходит лечение, так как во время выхода из окружения разведывательной группы получил осколочные ранения спины.

Штурмовая группа под командованием выпускника Казанского танкового майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений батальонов украинских неонацистов. При наступлении штурмовой отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. Офицер смог совершить обходной маневр, который застал врага врасплох, и прорвать его оборону. Он также был удостоен звания Героя Росии.