Современные тренды в медиа и создании контента: о чем расскажут участникам форума «Наш Татарстан»

Креативный продюсер комьюнити блогеров «Инсайт Люди» Регина Хусаинова выступит на лекции о блогосфере и новых тенденциях в 15.00. Блогер-эксперт по контенту Эльвина Рахматуллина расскажет о позиционировании в блоге в 15.40, а медиа продюсер съемок Даниил Морев поделится секретами создания контента, который продает, в 16.20. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Форум «Наш Татарстан», приуроченный к 30-летию закона о молодежи, пройдет с 11 по 14 декабря в казанском IT-парке.