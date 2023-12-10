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Современные тренды в медиа и создании контента: о чем расскажут участникам форума «Наш Татарстан»

11 декабря стартует форум «Наш Татарстан». В первый день его проведения пройдут лекции о создании контента и трендах в медиасфере.

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Республика
10 декабря 2023  13:45
Автор:
Владислав Косолапкин

Креативный продюсер комьюнити блогеров «Инсайт Люди» Регина Хусаинова выступит на лекции о блогосфере и новых тенденциях в 15.00. Блогер-эксперт по контенту Эльвина Рахматуллина расскажет о позиционировании в блоге в 15.40, а медиа продюсер съемок Даниил Морев поделится секретами создания контента, который продает, в 16.20. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Форум «Наш Татарстан», приуроченный к 30-летию закона о молодежи, пройдет с 11 по 14 декабря в казанском IT-парке.

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