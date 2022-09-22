Из упаковки в мебель: в Казани установили скамейки и урны из переработанной пленки

В Казани все большую популярность набирает производство полезных для горожан вещей из переработанных отходов. Так, спортивную площадку во дворе Мавлютова, 17Б сделали из переработанных резиновых шин, которые сдали жители на городской акции «Крошка шина». Но на этом городские власти не остановились.

«350 килограммов отходов на шесть скамеек и три урны»

Вместе с администрацией Вахитовского и Приволжского районов компания Danaflex — лидер рынка по производству гибкой упаковки в России и СНГ решила сделать скамейки для города. Установить их планировалось там, где попросили казанцы.

На изготовление шести скамеек и трех урн понадобилось 350 килограммов сырья – отходов от производства компании. Это технологические кромки, пленка для упаковок различной продукции, которую мы видим на прилавках в магазинах. Та пленка, которая не прошла контроль качества и которая не может уже отправиться к клиенту, отправилась на переработку.

Установка скамейки из переработанных отходов на трамвайной остановке «Станция метро «Дубравная»

«Мы решили создать скамейки из переработанных материалов. Называется проект «Я вернусь». Он направлен на рациональное потребление природных ресурсов и сохранение окружающей среды. Наша гибкая упаковка, пленки – превращаются вот в такие предметы. Администрация Вахитовского и Приволжского районов предложила нам свое партнерство и рассказала, где по запросам жителей необходимо поставить скамейки. Вместе с нашими сотрудниками мы устроили голосование, выбирали цвет и дизайн скамеек», – рассказала Ирина Прокофьева, руководитель группы внутренних коммуникаций компании Danaflex.

«Планируем обсудить с казанцами дальнейшие планы»

Срок службы таких скамеек – 10 лет. При соответствующем уходе, то есть, если их будут покрывать специальным лаком, они прослужат и дольше. Также они пригодны для дальнейшей переработки.

«Мы планируем развивать этот проект, 24 сентября выступим на Open Space Market, там расскажем о том, как в Казани используются переработанные материалы для благоустройства города и поделимся результатами. Также мы планируем обсудить с казанцами планы на дальнейшее развитие проекта, чтобы они поделились своими идеями», – делится планами по развитию Ирина.

Скамейка и урна в жилом массиве «Отары»

«Нас это тоже воодушевило»

22 сентября скамейки из переработанной пленки появились в сквере по улице Ипподромная, на трамвайной остановке «Станция метро «Дубравная», на остановке «Центрально-Отарская улица». В жилом массиве «Отары»

помимо скамеек, установили также и урны из переработанного вторсырья.

«К 2025 году мы планируем сделать 80% производимой пленки перерабатываемой, чтобы все упаковки, которые покупают, мы бы смогли переработать. Именно это стало вдохновением для того, чтобы использовать отходы компании для скамейки. Потому что скамейки — это очень полезное, важное и нужное горожанам, нас это тоже воодушевило», – отметила Елена Бочарова, hr-директор компании Danaflex.