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26 февраля стартуют зональные этапы юбилейного, XXV республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». В этом году фестиваль, получивший признание ЮНЕСКО, посвящается 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отчества, объявленному в России и Татарстане.

По словам министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, «Созвездие – Йолдызлык» – это круглогодичная площадка для самореализации подростков со всей республики. За 25 лет существования фестиваль стал настоящей школой для почти 1,5 млн юных талантов. Артисты движения активно участвуют в благотворительных концертах, внося вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов сообщил, что в этом сезоне готовится более 2,5 тыс. номеров, каждый из которых должен отражать тему защиты Отечества. Десять зональных этапов завершатся суперфиналами (19-24 апреля) и гала-концертом 30 апреля в КРК «Пирамида». Ведутся переговоры о предоставлении жилья лучшим педагогам фестиваля.

Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова подчеркнула, что фестиваль является важной воспитательной школой. По словам заслуженного работника культуры РТ Максима Апраксина, фестиваль сыграл огромную роль в его жизни и творческом становлении.

«Созвездие – Йолдызлык», проводимый при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, отвечает целям национального проекта «Молодежь и дети».