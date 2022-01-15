Шпаги на заказ и тренировки по фехтованию: в Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» грядет премьера

Премьера нового спектакля назначена на 14 февраля – когда, как не в День влюбленных говорить о превратностях любви?

По сюжету, испанские доны и синьоры будут сражаться на сердце прекрасной и чрезвычайно находчивой Фенисы. К девушке посватался старик, но она нашла выход из положения. Вместо того, чтобы заливаться слезами по загубленной жизни, героиня, благодаря своей смекалке и женской хитрости, не только завоюет сердце своего избранника (это, кстати, сын престарелого жениха), но и найдет подходящую пару для горе-любовника.

Фото: © Владимир Васильев, Татар-информ

Режиссер-постановщик Александр Туманов, известный казанцам своей дипломной работой «Лиса и виноград» по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо в Казанском ТЮЗе, рассказал, что текст Лопе де Вега не подвергался никакой корректировке:

– Я считаю, что театр вторичен по отношению к первоисточнику, и как-либо видоизменять его мы не вправе. К тому же позиция самого театра такова, что здесь создаются работы, базирующиеся на классике и транслирующие лучшие образцы мировой культуры.

Фото: © Владимир Васильев, Татар-информ

Действие спектакля продлится около трех часов, однако заскучать за это время зритель не успеет. Любовные интриги будут приправлены зрелищными боями на шпагах. За их постановку и драматургию пластики взялся заслуженный работник культуры Татарстана Владимир Аносов – именно он выступал одним из создателей легендарного спектакля «Иисус Христос – суперзвезда» в театре Моссовета.

– Можно было бы выстроить весь рисунок боя «от и до», но все-таки я сторонник живой игры. Без импровизаций со стороны артистов не обойдется. Именно это придаст остроты и живости действию. По сути, зрители увидят настоящие бои», – уверен Владимир Аносов.

Фото: © Владимир Васильев, Татар-информ

Большое внимание в постановке уделено реквизиту и декорациям. В частности, шпаги были сделаны на заказ в оружейной Дмитрия Китовраса. Именно с этой детали и начинается повествование «Изобретательной влюбленной», а чтобы зритель поверил в происходящее, максимально подлинными должны быть даже мельчайшие детали, как и достоверно переданные актерами переживания их героев.

– Эти шпаги сейчас являются нашей гордостью. Одно оружие создавалось без малого четыре месяца, а вес каждого составляет порядка 2,5 кг. Я убежден, что для полноты погружения в художественный образ в руках не может быть дешевка. Все должно быть по-настоящему, – поделился художественный руководитель Арт-резиденции, генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный деятель искусств Татарстана Дмитрий Туманов.

Над сценографией работает заслуженный деятель искусств ТАССР, народный художник РТ, заслуженный художник РФ Сергей Скоморохов.