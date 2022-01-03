 В Татарстане спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля
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В Татарстане спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля

Автомобиль застрял в поле около деревни Александровка Лениногорского района.

Республика
3 января 2022  13:59
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане спасатели вызволили машину, застрявшую в сугробах. 

3 января около четырех часов утра на номер экстренной службы «112» поступило сообщение о застрявшем автомобиле в заснеженном поле около деревни Александровка Лениногорского района, сообщает ГУ МСЧ по РТ.

Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль. Прибывшие на место спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в Татарстане спасли замерзающих в автомобиле на дороге парня и девушку.

 

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