В Татарстане спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля

В Татарстане спасатели вызволили машину, застрявшую в сугробах.

3 января около четырех часов утра на номер экстренной службы «112» поступило сообщение о застрявшем автомобиле в заснеженном поле около деревни Александровка Лениногорского района, сообщает ГУ МСЧ по РТ.

Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль. Прибывшие на место спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в Татарстане спасли замерзающих в автомобиле на дороге парня и девушку.