Спасатели спасли тонущую девочку на озере Комсомольском в Казани

В Казани на муниципальном пляже озера Комсомольское произошел тревожный инцидент. Спасатели ОСВОД оперативно пришли на помощь 13-летней девочке, которая начала тонуть в воде.

ЧП случилось в Дербышках, где две подростка купались без присмотра взрослых. Когда одна из них стала погружаться под воду, дежурные спасатели мгновенно отреагировали на крики о помощи и вытащили обеих на берег. К счастью, медицинская помощь не потребовалась.

«Этот случай вновь подтверждает, что оставлять детей без присмотра у воды категорически нельзя», – подчеркнул председатель казанского ОСВОД Никита Коробицын. С родителями девочек провели профилактическую беседу о правилах безопасности.

С начала летнего сезона это уже третье спасение детей на водоемах Казани. Всего спасатели помогли шести горожанам, оказавшимся в опасности на воде. Власти напоминают: купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят профессиональные спасатели.