Специалисты ФНС расскажут о социальных налоговых вычетах

Во вторник 4 июня, в 10 часов пройдет вебинар с участием начальника отдела камерального контроля № 3 УФНС РФ по РТ Гузяль Ариковой. Специалист расскажет об изменении порядка предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ с 2024 года.

К участию в вебинаре приглашаются все желающие, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участникам мероприятия также расскажут об упрощенном порядке получения социальных вычетов, а также о возможности направления организациями справок об оказанных услугах в адрес налоговых органов по телекоммуникационным каналам связи.