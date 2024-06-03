Специалисты ФНС расскажут о социальных налоговых вычетах

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Республика
3 июня 2024  09:38
Автор:
Владислав Косолапкин

Во вторник 4 июня, в 10 часов пройдет вебинар с участием начальника отдела камерального контроля № 3 УФНС РФ по РТ Гузяль Ариковой. Специалист расскажет об изменении порядка предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ с 2024 года.

К участию в вебинаре приглашаются все желающие, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участникам мероприятия также расскажут об упрощенном порядке получения социальных вычетов, а также о возможности направления организациями справок об оказанных услугах в адрес налоговых органов по телекоммуникационным каналам связи.

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