Специалисты МЧС России на снегоходах объезжали еще не расчищенные от снега участки федеральной трасс

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Республика
20 января 2024  10:10
Автор:
Виктория Осинина

На территории Татарстана продолжает действовать ограничение движения для всех типов транспортных средств на федеральных дорогах М-7 «Волга» и М-12 "Восток", для грузовых транспортных средств и автобусов - на  автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Р.  

На 720 км трассы М-12 «Восток», где  сохранялись заторные явления, вблизи н.п. Большие Кайбицы Кайбицкого района силами МЧС России развернут мобильный пункт обогрева и питания. Спасатели продолжали работы до утра 20 января, когда все заторы были ликвидированы. На автомобильной дороге М-7 «Волга» функционируют 43 стационарных пункта обогрева и питания общей вместимостью 2967 мест.

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