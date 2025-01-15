Специалисты назвали самые высокооплачиваемые профессии января в Татарстане

Специалисты платформы hh.ru провели исследование вакансий, опубликованных в Татарстане в январе 2025 года, и определили профессии с самыми высокими зарплатами. Среди лидеров оказались менеджеры по продажам, агенты по недвижимости, водители, программисты и разработчики.

Также аналитики составили рейтинг наиболее доходных предложений. Первое место заняла позиция исполнительного директора в онлайн-школе с зарплатой от 2 миллионов рублей. На втором месте — вице-президент инвестиционной компании, предлагающий доход до 1 миллиона рублей. Третью строчку занял руководитель международного направления в образовательной компании с зарплатой до 600 тысяч рублей.

Таким образом, в Татарстане наблюдается высокий спрос на специалистов в сфере управления, образования и IT, что делает эти направления наиболее перспективными для карьерного роста.