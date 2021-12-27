Специалисты России могут бесплатно подтвердить свою квалификацию

Специалисты по всей России смогут подтвердить свою квалификацию бесплатно. Такое стало возможно благодаря технопарку «Идея», который запустил сервис по оценке квалификации.

Сейчас доступно 73 профессиональные квалификации, среди которых: строительство, индустрия красоты, автомобилестроение, область документационного и административно-хозяйственного обеспечения деятельности, область управления персоналом, в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности и другое.

Для того, чтобы записаться на экзамен, нужно в дистанционном режиме зарегестрироваться на сайте ok.nark.ru «Онлайн экзамен». Можно выбрать любую дату и время. Для прохождения экзамена нужно иметь при себе паспорт.