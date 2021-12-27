 Специалисты России могут бесплатно подтвердить свою квалификацию
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Специалисты России могут бесплатно подтвердить свою квалификацию

Сейчас доступно 73 профессиональные квалификации.

Республика
27 декабря 2021  18:43
Автор:
Николай Лукоянов

Специалисты по всей России смогут подтвердить свою квалификацию бесплатно. Такое стало возможно благодаря технопарку «Идея», который запустил сервис по оценке квалификации.

Сейчас доступно 73 профессиональные квалификации, среди которых: строительство, индустрия красоты, автомобилестроение, область документационного и административно-хозяйственного обеспечения деятельности, область управления персоналом, в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности и другое.

Для того, чтобы записаться на экзамен, нужно в дистанционном режиме зарегестрироваться на сайте ok.nark.ru «Онлайн экзамен». Можно выбрать любую дату и время. Для прохождения экзамена нужно иметь при себе паспорт.

 

 

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Специалисты России могут бесплатно подтвердить свою квалификацию