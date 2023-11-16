Список лиц, признаваемых банкротами без судебного решения, расширили

Заместитель директора ГБУ МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин рассказал об изменениях в законе о банкротстве, которые вступили в силу с 3 ноября. Самое важное из них заключается в том, что теперь значительно расширен круг лиц, которые могут быть признаны банкротами без суда.

Нигматуллин очертил круг таких лиц – пенсионеры и получатели социальных выплат (в случае, если пенсия и выплаты – их основной доход), а также граждане которым исполнительный документ был выдан более 7 лет назад. Есть еще одно важное ограничение – эти лица не должны владеть имуществом для взыскания, а исполнительный документ должен быть выдан более 1 года назад.

«Если гражданин за 7 лет не смог погасить долг, то логично, что его доход слишком низок, чтобы и в будущем покрыть долги», – пояснил чиновник. При этом сумма долга должна быть более 25 тысяч рублей и не более миллиона рублей. Минимальная планка после изменений была снижена с 50 тысяч рублей, а максимальная, наоборот, выросла вдвое – с 500 тысяч до 1 млн рублей.

Для начала процедуры надо подать соответствующее заявление в МФЦ. В нем нужно точно указать свои доходы и долги. Если информация окажется ложной, то кредитор в праве начать судебное разбирательство, по итогам которого должнику придется покрывать еще и судебные издержки.

Директор ГБУ МФЦ в Татарстане подчеркнул, что если во время процедуры должник увеличит свой доход, то он должен об этом сообщить.

Отметим, что долги по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда, а также по выплате зарплаты, выходного пособия и уплате алиментов списать нельзя.

Напомним, что процедура внесудебного банкротства начала действовать с сентября 2022 года по закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным.