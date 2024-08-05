«Спорт у дома» в Казани собрал тысячи любителей активного образа жизни

Свыше 4 тысяч казанцев принимают участие в открытых тренировках проекта «Спорт у дома». Профессиональные инструкторы проводят бесплатные занятия в 20 жилых комплексах и 14 парках и скверах города.

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании в мэрии отметил, что занятия спортом во дворах, парках и скверах становятся все более регулярными.

В рамках проекта «Спорт у дома» также проходит городская спартакиада «Чемпионы нашего двора». В этом году в ней участвуют жители более 30 дворов и жилых комплексов. Соревнования проходят по 16 дисциплинам, включая хоккей, бадминтон, футбол, киберспорт, мини-футбол и волейбол.

Председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов подчеркнул, что каждый может «стать частью семьи» под названием «Спортивная Казань», найти спортивных единомышленников, подружиться со своими соседями или просто активно провести время.