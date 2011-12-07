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Казанский «Рубин» подписал контракты с Давидом Волком, Алексеем Городовым и Евгением Башкировым

Как сообщает пресс-служба казанского «Рубина», клуб заключил контракты с 25-леним голкипером Алексеем Городовым и 17-летним голкипером Давидом Волком.
Городовой перебрался из чемпионата Норвегии, а Волк – воспитанник «Рубина», а в последнее время играл в «Нефтехимике». Также «Рубин» заключил контракт на полтора года с 27-летним полузащитником Евгением Башкировым, который пришел из «Крыльев Советов».
КВ
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