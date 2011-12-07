Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС делегировал на «Матч звезд» Единой лиги ВТБ трех игроков

17 февраля в Москве пройдет «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС делегировал на этот матч трех игроков. За команду звезд России выступит центровой Артем Клименко. Зв команду звезд мира выступят защитник Джамар Смит и центровой Морис Ндур.
КВ
Лента новостей