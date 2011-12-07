«Ак Барс» одержал выездную победу над «Трактором»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Челябинске переиграл местный «Трактор» — 3:2.

Казанцы пропустили быстрый гол — на второй минуте «Трактор» умчался в атаку на ворота «Ак Барса», с броском Томаша Гика Рейдеборн справился, но на добивании расторопнее других оказался Лукаш Седлак. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте: Найджел Доус отпасовал Стефану Да Коста, который поразил верхний угол ворот «Трактора».

На предпоследней минуте второго периода «Ак Барс» вышел вперёд: Александр Бурмистров от борта набросил на «пятак» хозяев, где Лукоянов завладел шайбой и с разворота бросил в «девятку». Ещё через несколько мгновений Патрис Кормье схлопотал удаление до конца матча за атаку в голову хоккеиста «Трактора».

В середине третьего периода казанцам удалась прекрасная трёхходовка: Да Коста от левого борта отдал пас в центр на Фисенко, а последний адресовал шайбу Петрову — Кирилл уверенно замкнул на открытый угол. «Трактор» же не сдался и отквитал одну шайбу усилиями Ника Бэйлена.

«Ак Барс» после 52 матчей набрал 82 очка и продолжает лидировать в таблице регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» опустился на седьмое место.