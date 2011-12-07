Патрис Кормье заработал третье удаление до конца матча в сезоне

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье третий раз за сезон заработал удаление до конца матча. Это произошло на 39-й минуте игры с челябинским «Трактором»: хоккеист жёстко впечатал в борт игрока челябинцев Виталия Кравцова.

Ранее форвард дважды зарабатывал «5+20» в декабре 2020 года — в играх с магнитогорским «Металлургом» и московским «Динамо». За первое удаление форвард получил двухматчевую дисквалификацию плюс денежный штраф, за второе пропустил три игры плюс денежный штраф.