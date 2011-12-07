Итоги первых двух матчей первой серии плей-офф Кубка Гагарина

«Автомобилист», пусть и не без проблем, одолел «Трактор» (4:2), и также ведет в серии 2-0. Но два следующих матча пройдут в Челябинске. На «Западе» ЦСКА без проблем выиграл у «Витязя» (6:2), и вряд ли эта серия затянется, хоть и играть ЦСКА теперь в Подольске.А главная сенсация плей-офф может произойти в паре СКА – «Спартак». Питерцы во втором матче, ведя 2:0, в третьем периоде пропустили трижды и потерпели второе подряд домашнее поражение. Так что в Москву СКА едет при счете в серии 0-2.