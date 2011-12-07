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Итоги первых двух матчей первой серии плей-офф Кубка Гагарина

На «Востоке» «Барыс» долгое время уступал «Торпедо» из Нижнего Новгорода (0:2), но все же в овертайме победу вырвал (5:4), и теперь ведет в серии 2-0, но два следующих матча проведет в Нижнем Новгороде.
«Автомобилист», пусть и не без проблем, одолел «Трактор» (4:2), и также ведет в серии 2-0. Но два следующих матча пройдут в Челябинске. На «Западе» ЦСКА без проблем выиграл у «Витязя» (6:2), и вряд ли эта серия затянется, хоть и играть ЦСКА теперь в Подольске.А главная сенсация плей-офф может произойти в паре СКА – «Спартак». Питерцы во втором матче, ведя 2:0, в третьем периоде пропустили трижды и потерпели второе подряд домашнее поражение. Так что в Москву СКА едет при счете в серии 0-2.
КВ
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