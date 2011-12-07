«КАМАЗ» отправился на сборы в Турцию

Сегодня ФК «КАМАЗ» отправился на сборы в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона в ПФЛ. Челнинцы пробудут в этом городе до 12 марта, после чего переедут в Сиде. В Сиде команда будет работать до 28 марта. В ходе сборов челнинцы проведут ряд контрольных матчей и примут участие в турнире, сообщает пресс-служба клуба.