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«КАМАЗ» отправился на сборы в Турцию

Команда будет работать в Белеке до 12 марта.
Сегодня ФК «КАМАЗ» отправился на сборы в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона в ПФЛ. Челнинцы пробудут в этом городе до 12 марта, после чего переедут в Сиде. В Сиде команда будет работать до 28 марта. В ходе сборов челнинцы проведут ряд контрольных матчей и примут участие в турнире, сообщает пресс-служба клуба.
КВ
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