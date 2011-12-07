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«Нефтяник» одержал победу в первом матче 1/8 финала Кубка Петрова

Клуб начал противостояние с «Ценг Тоу».
Вчера в Альметьевске местный «Нефтяник» начал борьбу за Кубок Петрова. В 1/8 финала «быкам» противостоял «Ценг Тоу». Счет на 9-й минуте открыл китайский клуб, шайба на счету Марата Зарипова. Отыграться альметьевцы смогли лишь во втором периоде. На 21-й минуте Станислав Альшевский пробил вратаря броском в дальний угол, а спустя 2 минуты Всеволод Ястребков смог протолкнуть шайбу с пятака. 2:1, второй матч серии пройдет сегодня.
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