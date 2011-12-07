Александр Зуев: «Тамбов» хорошо оборонялся

- Вы занимаете новую позицию на поле, комфортно?

- Да.

- Леонид Слуцкий говорил, что сегодня не хватило человека, который может замкнуть передачу с фланга...

- Отчасти это так. Но, мне кажется, у нас и прострелов было не так много. Не хватило хорошего завершающего удара.

- С чем это связано?

- «Тамбов» хорошо оборонялся, всей командой. Оставался один нападающий. Такую оборону всегда тяжело вскрывать. А какие моменты создали - их не удалось реализовать.

- Пятый раз за сезон играете 0:0. Итог этого матча хочется забыть?

- Позитив был бы в случае победы. А так... готовимся к следующему матчу, - передает слова Зуева корреспондент «Казанских ведомостей».