Казанский «Рубин» в первом официальном матче при Слуцком ничем не отметился

Казанцы выставили на матч состав, уже опробованный с контрольных встречах — Дюпин в воротах, Зуев и Данченко по краям обороны, Сантос и Старфельт в центре.

«Тамбов» отнюдь не тушевался — до 9-й минуты Дюпину дважды приходилось спасать «Рубин». А у волжан же запомнился за весь первый тайм лишь эпизод, созданный Кварацхелия на 26-й минуте, и им же загубленный.

И если поначалу казалось, что еще чуть-чуть, и казанцы смогут продраться сквозь оборону хозяев, то ближе к концу первого тайма становилось очевидно — «Рубин» не знает, что ему делать с мячом. Совершенно не вписывался в игру Игнатьев — по сути, из-за этого казанцы играли как бы в девять полевых игроков.

Во втором тайме принципиально ничего не поменялось. «Рубин» продолжил бессмысленно катать мяч поперек поля, завершая все это безадресными забросами на уровень живота среднестатистического футболиста. Пока «Рубин» Слуцкого оказался ничем не лучше «Рубина» Шаронова. 0:0, и слава богу.