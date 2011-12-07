Леонид Слуцкий: Играть на пустом стадионе - немного странные ощущения

- Игра прошла по нашему сценарию, мы много владели мячом, соперник оборонялся и пытался ловить нас на контратаках. Нужно признать, что пока мы не готовы системно вскрывать такую глубокую оборону. Нам еще не хватает взаимопонимания и индивидуального ресурса. В плюс то, что сыграли на «ноль» и взяли очко.

- Какие впечатления от возвращения в Россию?

- Шикарный стадион. Очень приятно играть на таких аренах. Но другая ситуация - я отвык от такого количества зрителей. Играть на пустом стадионе - немного странные ощущения.

- Довольны своей опорной зоной?

- Все зависело от того, где мы теряли мяч. Если в развитии атаки, то к опорным полузащитникам не может быть больших претензий. В целом был человек, который первым вступал в отбор перед парой центральных защитников. А если мы теряли мяч в чужой штрафной, то у нас не возникало проблем.

- Сегодня по старой памяти поехали на «Локомотив»?

- Водитель, наверное, повез нас по старой памяти. Это странное ощущение, когда проводишь 50 минут в автобусе перед игрой. Я никого не обвиняю и не ищу заговора, но ситуация странная, когда водитель «хозяйской» команды не знает где находится стадион. Проехали по Нижнему Новгороду, полюбовались видами.

- Иван Игнатьев лишь раз получил мяч в штрафной - он плохо открывался или до него не доходил мяч?

- Там было практически невозможно получить мяч. Девять человек, из которых 6 обороняются в центральной зоне. Можно было вскрывать соперника за счет фланговой игры, но у нас в составе нет игроков, которые хорошо играют с прострелов. Наши кроссы не могли нести угрозу, когда Игнатьев оказывался против трех высоких центральных защитников. Нам не хватило креатива в завершающей стадии, но Игнатьев здесь не виноват, - передает слова специалиста корреспондент «Казанских ведомостей».