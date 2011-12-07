Юрий Дюпин об отмене гола: Судья увидел нарушение в момент удара

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- Доминировали в контроле мяча, но по моментам примерное равенство. «Тамбов» плотно оборонялся внизу и было мало пространства, чтобы доставить мяч в опасную зону.
- Смешанные чувства от результата? Все же у вас «сухарь»...
- Первая игра после паузы, разберем ошибки. Будем играть агрессивнее в атаке и собраннее в обороне. Игры на сборах - это одно, а по матчам чемпионата можно делать конкретные выводы.
- Что было в эпизоде с незащитанным голом «Тамбова»?
- Не видел эпизод. Как я понял, судья увидел нарушение в момент удара.
- Большое количество ошибок, чем это вызвано?
- Поговорим, разберем. Будем играть с большей концентрацией. Все готовы на 100%, никакого волнения не было, - передает слова Дюпина корреспондент «Казанских ведомостей».