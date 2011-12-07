Леонид Слуцкий о следующем сезоне «Рубина»: Нам придётся держать высокую планку

О минувшем сезоне

«Отличный сезон. Мы и предположить не могли, что будем бороться за место в еврокубках и опередим „Динамо“, ЦСКА „Краснодар“, хотя эти команды обладают огромным бюджетом, составом».

О старте сезона

«У нас новая команда. Но мы могли выступить еще лучше, если бы не пауза, связанная с COVID-19. Между чемпионатами не было межсезонья, было всего десять дней. Мы поменяли 70% команды. Из-за этого много очков потеряли на старте, не было сыгранности. Многие люди попали „с корабля на бал“ и вписывались в общекомандную модель игры по ходу дела».

О характере команды

«Какие-то игры давались, какие-то — нет, но у команды есть характер. С нами никогда не скучно. С нами зритель получает „адреналиновую зависимость“, а это важно».

Об итоговой позиции

«Это очень высокая позиция, но можно посмотреть на это с разных сторон. Мы дважды обыграли „Зенит“, а это самая сильная команда в чемпионате. При этом, не обыграли „Тамбов“ дома. Но не бывает всего сразу. Мы показали оверперфоманс, но теперь ожидания будут высокими и нам придется держать эту планку».

О болельщиках

«Я им безумно благодарен. Мы боремся за каждого человека на трибунах. Были матчи, которые удалось „вытащить“ только благодаря поддержке болельщиков. Мы стараемся отблагодарить их своей игрой и внеигровым перфомансом».

О ключевых играх в сезоне

«Если брать последние матчи, то это победа на «Динамо». После «Краснодара» были не в лучшей форме, а «Динамо» было на ходу, поэтому победа была очень важной. А ключевой момент сезона — их было очень много. Это и отражённые пенальти Дюпина, гол Макарова «Зениту». Таких ярких моментов было очень много в этом сезоне.

Об игроках

«Юра попал в состав сборной России уже в солидном возрасте. Я надеюсь, что он поедет на Евро. Уремович, игрок сборной Хорватии, стал вызываться в этом сезоне в сборную. Старфельд стал вызываться, Самошников тоже. Зотов провёл лучший сезон в карьере. Йевтич наконец-то «расчехлил свою пушку». Макаров и Кварацхелия вообще не обсуждаются. Деспот тоже провёл лучший сезон в своей карьере.

Про трансферы

«Сейчас всё будет зависеть от наших спонсоров. Нет команд, которые бы обходились без трансферов. Спонсоры определят, будем ли мы распродавать состав или будем усиливаться. Тут остаётся только ждать. Будем руководствоваться теми задачами, которые поставят руководители».