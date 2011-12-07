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«Рубин» пятый раз подряд разделил очки с «Уфой»

Лишь 39% ударов команд пришлись в створ.

Матч 25-го тура между «Уфой» и «Рубином» завершился нулевой ничьей. Это пятая ничья подряд во встречах между этими командами.

Соперники суммарно нанесли 33 удара по воротам друг друга, но створа достигли лишь 39% от этого количества. В составе «Уфы» три футболиста получили предупреждения: Йонут Неделчару, Вячеслав Кротов и Кэтэлин Карп. Во втором тайме «горчичники» заработали игроки «Рубина» — Филип Уремович и Илья Самошников.

Эта ничья стала 11-й для «Уфы» в текущем сезоне. Команда из Башкортостана набрала 32 очка, в активе «Рубина» 27 очков.

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