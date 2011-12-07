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Воспитанник академии «Зенита» продолжит карьеру в «Рубине»

18-летний защитник заключил четырёхлетний контракт.

Очередным новичком «Рубина» стал 18-летний защитник Иван Савицкий. Его контракт с казанцами рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба клуба.

Савицкий — воспитанник академии «Зенита». Он провёл 14 матчей в лиге ЮФЛ и отличился двумя голевыми передачами. Весной 2021 года защитник отыграл четыре матча за сборную России U-18.

Минувший сезон Савицкий провёл в клубе ПФЛ «Ленинградец» — он появился на поле 11 раз. По оценке портала transfermarkt.de, «Рубин» выплатил за трансфер футболиста 18 тысяч евро.

КВ
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