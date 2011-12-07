Команда «КАМАЗ-мастер» провела в Астраханской области тренировочные сборы

Челнинская команда «КАМАЗ-мастер» провела тренировочные сборы в Астраханской области. Спортсмены готовятся к старту нового «Дакара», который пройдет в январе 2021 года в Саудовской Аравии, сообщает ИА «Татар-информ».

«С нами приехало молодое поколение ребят-картингистов. Они очень здорово себя показывают. Это впервые в нашей практике. Их четыре человека: у двоих возраст 14 лет, у двоих — 19. Видно, что ребята с большим азартом, как говорится, глаза горят. Помогают, стараются показывать себя и видно что в будущем это действительно наша смена. И дай бог, чтобы было так», — рассказал пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев.

Челнинцы признаются, что проблемы с финансированием не останавливают работы по модернизации машин.