Юрий Жирков продолжит выступать за «Зенит»

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым. Новое соглашение игрока будет действовать до окончания сезона 2020/21.

Отметим, что в августе футболисту исполнится 37 лет. В минувшем сезоне Жирков провёл 21 матч в РПЛ, набрав 2+3 очка по системе «гол+пас», два раза появился на поле в Лиге чемпионов, сделав голевую передачу в матче с «Лионом» и отыграл 4 встречи Кубка страны, где набрал 1+1 очка по системе «гол+пас». Также Жирков принял участие в пяти матчах национальной сборной в отборе на ЧЕ-2020.

В составе «Зенита» защитник дважды выиграл РПЛ, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.