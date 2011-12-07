«КАМАЗ-мастер» примет участие в гонке «Золото Кагана»

«КАМАЗ-мастер» примет участие в этапе чемпионата России по ралли-рейдам — гонке «Золотого Кагана», который пройдет в Астрахани с 8 по 12 сентября, сообщает ИА «Татар-информ».

Соревнования должны были состояться в апреле, однако из-за пандемии коронавируса были отменены.

В сентябре гонка также пройдет с учетом сложившихся эпидемиологических условий: не будет торжественного открытия гонки и пресс-конференций.

Все тесты техники, технические и административные проверки запланированы на 8 и 9 сентября. Также 9 сентября участникам предстоит преодолеть первый короткий спецучасток. Затем три дня участники будут проходить полноценные участки длиной 272, 302 и 261 км.

Экипаж «КАМАЗ-мастер» примет участие в соревнованиях на обновленном грузовике — газодизельном «КАМАЗе», созданным в рамках совместного проекта с ПАО «Газпром». Новая машина обладает своими особенностями: к возросшей тяговитости мотора, работающего на газовоздушной смеси, добавилась автоматическая коробка передач, призванная оптимально использовать мощность и тягу в разных режимах гонки.