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«Ак Барс» сумел вырвать победу у «Адмирала»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» вновь умудрились насоздавать себе сложностей в первом периоде матча против владивостокского «Адмирала» - шесть удалений «насобирали» волжане.
И пропустили первыми – Эмиль Гарипов, наконец-то восстановился после травмы, но упустил момент в меньшинстве – 0:1. И лишь в конце второго периода Ландер сравнял счет – 1:1. В начале третьего периода гости вновь вышли вперед (2:1), но сначала Клинкхаммер сравнял счет, а затем Михеев после броска Яруллина подправил шайбу в ворота – 3:2. А уже в пустые ворота Кклинкхаммер провел свой второй гол в матче, сделав счет 4:2.
КВ
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