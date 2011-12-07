«Ак Барс» сумел вырвать победу у «Адмирала»

И пропустили первыми – Эмиль Гарипов, наконец-то восстановился после травмы, но упустил момент в меньшинстве – 0:1. И лишь в конце второго периода Ландер сравнял счет – 1:1. В начале третьего периода гости вновь вышли вперед (2:1), но сначала Клинкхаммер сравнял счет, а затем Михеев после броска Яруллина подправил шайбу в ворота – 3:2. А уже в пустые ворота Кклинкхаммер провел свой второй гол в матче, сделав счет 4:2.