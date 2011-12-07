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Сборная Польши выиграла чемпионат мира по волейболу среди мужчин

Волейболисты сборной Польши стали чемпионами мира, выиграв в финале у сборной Бразилии – 3:0.
Третье место заняли волейболисты США. Поляк Бартош Курек стал самым ценным игроком турнира, а Мэтью Андерсон – лучшим диагональным. Из россиян никто отмечен не был.
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