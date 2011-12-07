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УНИКС в овертайме уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского

УНИКС в овертайме уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского
В матче за третье место на Мемориале Александра Гомельского казанский УНИКС не сумел удержать победу в основное время, а в овертайме команда Дэвида Блатта сумела забить на три очка больше: сразу трое казанцев получили по пять фолов. Итог – 89:92ОТ (19:18, 20:15, 19:20, 24:29, 7:9). И четвертое место на турнире.
КВ
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