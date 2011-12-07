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«Ак Барс» проиграл третий матч подряд

Владимир Ткачёв огорчил бывший клуб.

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3). Поражение стало третьим подряд для казанцев.

Первый период остался за Ярославлем — шайбами отличились Владимир Ткачёв и Максим Осипов. Ответить «Ак Барс» смог лишь голом Станислава Галиева.

Во втором периоде «Локомотив» забросил две шайбы за 15 секунд, а «барсы» сократили отставание в счёте благодаря голам Галиева и Да Косты.

В составе «Локомотива» два очка набрали защитник Егор Коршков (0+2) и нападающий Магнус Пяярви-Свенссон. У «Ак Барса» по два очка в актив внесли Станислав Галиев (2+0) и Дмитрий Юдин (0+2).

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