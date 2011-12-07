«Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» в Греции одержал победу над местным клубом ПАОК в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (2:1) и вышел в групповой этап турнира. По сумме двух встреч российский клуб оказался сильнее 4:2.

Ключевые события в ответном матче развернулись во втором тайме. На 73-й минуте игрок ПАОКа Иоаннис Михайлидис срезал мяч в свои ворота. Спустя 4 минуты Эль-Каддури сравнял счёт после подачи со штрафного. Однако уже в ответной атаке «Краснодар» вновь вышел вперёд: Реми Кабелла добил мяч в ворота после дальнего удара в штангу Тонни Вильена.