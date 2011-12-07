Несколько игроков «Стрелы» вызваны в состав сборной России

Восемь регбистов «Стрелы» вызваны в состав сборной России, сообщает официальный сайт Федерации регби страны. Они примут участие в сборах, которые пройдут в Турции 12–23 октября.

Среди приглашённых игроков «Стрелы»: нападающие «Стрелы» Николай Казаликашвили, Шамиль и Магомед Давудовы, Роман Ходин, защитники Денис Барабанцев, Алексей Голов, Айдар Гафаров и Хетаг Дзобелов.

Также российская команда проведёт два контрольных матча в Москве: против ЦСКА (24 октября) и сборной Румынии (25 октября).