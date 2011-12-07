Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Несколько игроков «Стрелы» вызваны в состав сборной России

Регбисты примут участие в сборах и двух контрольных матчах.

Восемь регбистов «Стрелы» вызваны в состав сборной России, сообщает официальный сайт Федерации регби страны. Они примут участие в сборах, которые пройдут в Турции 12–23 октября.

Среди приглашённых игроков «Стрелы»: нападающие «Стрелы» Николай Казаликашвили, Шамиль и Магомед Давудовы, Роман Ходин, защитники Денис Барабанцев, Алексей Голов, Айдар Гафаров и Хетаг Дзобелов.

Также российская команда проведёт два контрольных матча в Москве: против ЦСКА (24 октября) и сборной Румынии (25 октября).

КВ
Лента новостей