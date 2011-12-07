В Казани проведут Чемпионат России по водному поло

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В столице Татарстана состоятся матчи третьего тура чемпионата России по водному поло.
По сообщению пресс-службы казанского спортивного клуба «Синтез», спортсмены лидируют в турнирной таблице соревнований, набрав 8 очков в 4 играх. Им предстоит побороться за первенство с московским «Динамо».
Отмечается, что Москву будут представлять воспитанники татарстанской школы водного поло, а также ватерполисты, выступавшие в разные годы за казанский «Синтез».
Начало матча запланировано на 2 октября в 17.30 и 3 октября – в 18.00 часов.