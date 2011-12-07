УНИКС проиграл свой первый матч в Евролиге

УНИКС уступил в первом матче Евролиге «Зениту» со счетом 69:70.

Первая четверть прошла с большим количеством остановок, связано это было, как с тайм-аутами от тренеров команд, так и с просмотром спорных эпизодов. Судьи встречи нередко останавливали игру чтобы убедится в правоте своих решений.

Первую четверть за собой оставил УНИКС, ее главным героем стал Марио Хезонья, который успел набрать 10 очков, однако у него возник перебор фолов, в итоге его пришлось быстро заменить. Попробовал в первой половине главный тренер и всех своих центровых, дебютировал за УНИКС новичок команды Джарелл Брэнтли, он запомнился он свой активностью, как под своим, так и под чужим кольцом. Несмотря на то, что он тренируется с командой не так много времени, можно сказать, что он находится в хорошей физической форме, успевал на разменах и страховать партнеров под кольцом. В отличии от тех же Артема Клименко и Тони Джекири у Брэнтли есть преимущество — он может неплохо бросить трехочковый.

Лидером же команды по итогам матча по набору очков у УНИКСА стал Айзея Канаан, в свой актив он записал 18 баллов.

Стоит отметить, что игра шла до самого конца, у команды Велимира Перасовича были все шансы на победу, но забить на последних секундах встречи казанцам не удалось.

Следующую встречу казанский клуб проведет также в Евролиге против «Монако».