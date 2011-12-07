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Матч «Оренбург» - «Рубин» рассудит Сергей Лапочкин

РФС назначил судейские бригады, которые обслужат матчи 13-го тура чемпионата РПЛ.
Так матч «Оренбург» - «Рубин» (5 ноября, 14.00) рассудит судейская бригада под руководством Сергея Лапочкина (Санкт-Петербург). Лайнсмены – Александр Кудрявцев из Санкт-Петербурга и москвич Валентин Мурашов. Инспектор матча – волгоградец Эдуард Малый.
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