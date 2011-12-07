В Кубке России прошли матчи 1/8 розыгрыша Кубка России

Первым в 1/4 финала пробился «Оренбург» - на своем поле он переиграл «Тюмень» благодаря голу Сутормина с пенальти на 31-й минуте.Московский «Локомотив» уверенно переиграл дома красноярский «Енисей» - 4:1), и стал таким образом соперником казанского «Рубина» в 1/4 финала. Тульский «Арсенал» на выезде переиграл грозненский «Ахмат» (2:0), и также вышел в 1/4 финала. Екатеринбургский «Урал» лишь в дополнительное время переселил «Нижний Новгород» - 2:0, и также вышел в четвертьфинал. 1 ноября определятся все участники четвертьфиналов.