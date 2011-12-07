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Солтмурад Бакаев посвятил забитый мяч своему дедушке

Полузащитник поделился эмоциями от матча 13-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:1).

Начало матча было не простым, нервничали. Затем реализовали стандарт, Деспот реализовал свой момент и игра пошла иначе. Начали больше контролировать мяч.

Насколько доволен своей игрой?

Не люблю оценивать себя, это должен делать главный тренер. У меня сегодня были простые ошибки, моменты, где нужно было сыграть проще. Забитый мяч посвящаю своему дедушке, у которого завтра день рождения.

Что произошло с игрой команды после 80-й минуты?

Не знаю. Будем разбирать игру на теоретических занятиях, — сказал Бакаев.

КВ
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