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«Ак Барс» обменял Александра Бурмистрова в «Салават Юлаев»

«Ак Барс» обменял Александра Бурмистрова в «Салават Юлаев»
Казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» договорились об обмене 27-летнего форварда Александра Бурмистрова на трех игроков уфимского клуба – нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина, а также защитника Александра Ляхова. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.
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