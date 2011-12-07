«Ак Барс» обменял Александра Бурмистрова в «Салават Юлаев»

Казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» договорились об обмене 27-летнего форварда Александра Бурмистрова на трех игроков уфимского клуба – нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина, а также защитника Александра Ляхова. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.