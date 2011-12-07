Дмитрий Хохлов: Вынужденные замены никогда не идут на пользу команде

- Тяжелая игра получилась, тяжелые погодные условия, поле. Оно не позволяло комбинировать, разыгрывать. На первый план выходили характер и физическая возможность футболистов. Мы справились.- Много вынужденных замен. Как они повлияли на игру?- Вынужденные замены никогда не идут на пользу команде, но это спорт, без этого невозможно. Все игроки, кто выходил сегодня на поле, усилили игру.- Целесообразно играть в такую погоду?- Конечно, нет. Игра в такую погоду – не футбол, а мучение, – приводит слова Хохлова корреспондент «КВ».