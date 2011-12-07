Курбан Бердыев о дебюте Сагитова: У него было мало времени для того, чтобы что-то показать

- Если первый тайм примерно равный был, то во втором тайме, я думаю, мы были более активны. Обидно пропустили в конце матча – элементарные ошибки допустили.- Насколько целесообразно вообще играть в такую погоду? Это не мучение?- Надо этот вопрос задать тем, кто придумал систему «осень-весна». Многие из них говорили, что за счет федеральных денег будут построены крытые стадионы. Хотел бы я их спросить, где эти стадионы. Они голосовали за это.- Артур Сагитов сегодня дебютировал. Оцените, пожалуйста, его игру.- У него было мало времени для того, чтобы что-то показать. В тренировках неплохо выглядит. Если будет и дальше так выглядеть, значит, игрового времени будет больше, – приводит слова Бердыева корреспондент «КВ».