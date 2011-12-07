Александр Логинов покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 33-летним защитником Александром Логиновым. Договор расторгнут по взаимному согласию сторон.

Защитник присоединился к клубу из Нижнекамска в мае этого года, подписав однолетний контракт. Сезоном ранее он выступал за «Сибирь», где в 54 матчах набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-3».

За «Нефтехимик» Логинов успел провести 23 игры, отдал одну результативную передачу, а показатель полезности защитника оказался на отметке «-14».