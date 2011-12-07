Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Александр Логинов покинул «Нефтехимик»

Показатель полезности защитника оказался на отметке «-14».

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 33-летним защитником Александром Логиновым. Договор расторгнут по взаимному согласию сторон.

Защитник присоединился к клубу из Нижнекамска в мае этого года, подписав однолетний контракт. Сезоном ранее он выступал за «Сибирь», где в 54 матчах набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-3».

За «Нефтехимик» Логинов успел провести 23 игры, отдал одну результативную передачу, а показатель полезности защитника оказался на отметке «-14».

КВ
Лента новостей