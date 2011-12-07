Деспотович выключил лидера РПЛ первым ударом по мячу

Казанцы перевалили за экватор чемпионата — в 16-м туре в столицу РТ пожаловал лидер турнира, а параллельно бывшая команда тренера Леонида Слуцкого — московский ЦСКА. Вторая за сезон встреча с бывшей для наставника красно-зеленых командой вновь завершилась викторией.

В лазарете убыло

ЦСКА прилетел в Казань на фоне очередного еврокубкового провала. В прошлый четверг армейцы в домашней игре не смогли забить «Фейеноорду», играя практически тайм в большинстве. На табло арены остались унылые нули, а ЦСКА с тремя очками барахтается на последнем месте группы К Лиги Европы. Тем не менее москвичи к 16-му туру подошли в ранге первой команды чемпионата. В спину ЦСКА дышал «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга в уик-энд прекрасно «засушили» в Туле (0:0).

Что до казанской команды, то приятным событием стало возвращение из лазарета группы игроков. Так, решили коронавирусные проблемы Старфельт и Ин Бом, в общей группе начали тренироваться Уремович и Деспотович. По итогу Старфельту нашлось место в основе, а Ин Бом с Деспотовичем начали игру на скамейке запасных. Неожиданным стало решение Слуцкого по вратарской бригаде: вместо Дюпина место в раме получил Никита Медведев — это была лишь третья игра в старте для голкипера. Отчасти разрешилась и проблема в нападении — с первых минут на поле появился Иван Игнатьев, всеми силами стремящийся попасть в свою тарелку в «Рубине».

Прекрасную возможность наконец-то забить с игры Иван получил уже на третьей минуте, когда Бакаев шикарно выложил передачу мимо центрального защитника ЦСКА. Игнатьев ворвался в штрафную, но удар с левой ноги оказался слабым — Игоря Акинфеева такими жалкими попытками точно не пробить. Еще через 10 минут Макаров вспомнил былые подвиги с дальними выстрелами по воротам ЦСКА и проверил Игоря с дальней дистанции — вновь ничего опасного.

В середине тайма армейцы плавно перебрались ближе к штрафной «Рубина». Сначала во всей красе продемонстрировал себя Медведев, вытащивший тяжелейший мяч из-под перекладины после удара Влашича. Атакой позднее Федор Чалов из убойной позиции умудрился отправить снаряд выше ворот. Ближе к перерыву казанцы ловят гостей на еще одном провале в обороне, и Макаров выигрывает кросс у защитника, однако пожадничал: в ситуации, когда можно было прострелить на открытого Игнатьева, Денис предпочел срезать угол с вратарем и пробить самостоятельно — не точно.

Деспотович ворвался в лидеры бомбардирской гонки

Армейцы, выйдя на второй тайм, плотно окопались вокруг ворот «Рубина». Последовала пара дальних ударов, часть которых потухла в частоколе защитников казанцев, а другая не представляла сложной работы для Медведева. На излете часа игрового времени Слуцкий решил пойти ва-банк, организовав тройную замену: вместо Йевтича, Бакаева и Игнатьева на поле появились Ин Бом, Зуев и Деспотович. После игры выяснилось, что, выпуская сербского форварда, тренер серьезно рисковал: страйкер перед матчем с ЦСКА провел всего одно занятие в общей группе.

По факту ставка Слуцкого сыграла своим первым касанием. На 58-й минуте «Рубин» получил право на стандарт у ворот Акинфеева. Шатов загрузил мяч в штрафную, где Абильдгор протолкнул его головой, а Деспот кивком своей головы подправил его в цель — 1:0. Еще через 7 минут ЦСКА едва не получил второй — кипер армейцев, прерывая прострел Самошникова, выпустил мяч из рук. В ситуацию вмешался вездесущий Деспотович, но защитники ЦСКА смогли потушить пожар.

Сербский форвард смог провести на поле всего 20 с небольшим минут, сделал результат и был заменен из-за спазма икроножных мышц.

— Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я последний месяц много старался, чтобы вернуться в команду. Была травма, потом начал тренироваться, потом опять травма. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что все будет хорошо, — сказал после матча нападающий.

«Рубин» же спокойно довел игру до победного исхода. Гол Деспотовича прервал серию сразу из двух шестерок: во-первых, ЦСКА не проигрывал 6 матчей подряд, а красно-зеленые не знали побед над ЦСКА в своих стенах на протяжении 6 лет. Осечка армейцев привела к триумвирату в чемпионате — сейчас у лидеров, то бишь ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», по 32 очка.

Более того, гол Деспота вывел серба в группу лидеров бомбардирской гонки РПЛ. По 7 голов у него, Артема Дзюбы и Кристиана Нобоа. Таких достижений игроки «Рубина» не знали с сезона-2016/2017, когда по ходу чемпионата в группе лучших страйкеров был нападающий Жонатас. Кажется, подписание Деспотовича на данный момент одна из лучших трансферных сделок в лиге за летнее окно.

5 декабря «Рубин» гостит в Москве у соседа по турнирной таблице — «Локомотива». Команды разделяет всего очко, но Слуцкому опять придется колдовать с составом. Например, из-за перебора «горчичников» встречу пропустит фланговый защитник Самошников, да и состояние Деспотовича под вопросом. Пока казанцы показывают крайне нестабильный футбол, посему матч в столице может обернуться любым сценарием.