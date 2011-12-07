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Гжегож Крыховяк пропустит матч против «Зальцбурга»

Футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч группового этапа ЛЧ против «Зальцбурга», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Всего к игре с австрийцами готовятся 22 футболиста.

Матч против «Зальцбурга» может стать ключевым в группе А. Сейчас «Локомотив» идёт на третьем месте с тремя очками, а «Зальцбург» замыкает группу с единицей. В случае победы над австрийцами московский клуб гарантирует себе как минимум участие в плей-офф Лиги Европы 2020/21.

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