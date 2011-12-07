Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» сумел обыграть в Москве «Спартак»

«Ак Барс» сумел обыграть в Москве «Спартак»
Казанский «Ак Барс» в Москве сумел наконец-то одержать победу после серии поражений. Волжане выиграли матч со счетом 5:3, хотя, ведя в счете 4:0, довели дело до валидольной концовки. В пустые ворота гол в ворота «Спартака» провел Андрей Педан – это его вторая шайба в сезоне за «Ак Барс».
КВ
Лента новостей