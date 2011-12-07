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Сафина Нафикова завоевала серебряную медаль на первенстве России по художественной гимнастике

Сафина Нафикова завоевала серебряную медаль на первенстве России по художественной гимнастике
Гимнастка из Татарстана Сафина Нафикова завоевала «серебро» первенства России по художественной гимнастике в Казани.Нафикова – воспитанница СК «Идель». На первенстве она представляла сборную Росссии от ПФО.
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