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Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира

Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира
Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира в Швеции, переиграв сборную Финляндии в полуфинале – 6:2. Соперник россиян в финале определится в матче сборных Швеции и Казахстана.
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